СМИ сообщили о присвоении экс-полковнику Захарченко статуса опасного для окружающих

Москва, 13 ноября. Осужденный за взяточничество экс-полковник МВД Дмитрий Захарченко получил статус заключенного, склонного к побегу и нападению на представителей властей. Об этом сообщает издание «Коммерсант» со ссылкой на представляющую его интересы адвоката Валерию Туникову.

По словам юриста, такую отметку Захарченко присвоили перед предстоящим этапированием в колонию строгого режима. Новый статус влечет за собой усиление контроля и ряд других ограничений.

Туникова обратила внимание на то, что за проведенное в столичном «Лефортово» время осужденный экс-полковник не сопротивлялся сотрудникам учреждения, не предпринимал попыток скрыться и не имел каких-либо нареканий. По ее словам, статус склонного к побегу ввели на основе оперативных сведений, скорее всего, полученных от ФСБ.

Отмечается, что в личном деле экс-полковника и на карточке его камеры будут сделаны соответствующие записи, а на его тюремной форме появится красная метка, свидетельствующая об опасности для окружающих. Как сообщал НСН, дело экс-полковника Захарченко обжалуют в Верховном суде РФ.

Как сообщала «Газета.Ru», в середине прошлого месяца Захарченко сократили до 12 лет и полугода 13-летний срок, назначенный за взяточничество. Экс-полковника задержали в сентябре 2016 года. СМИ и общественность долго обсуждали историю Захарченко после того, как стало известно об обнаружении в квартире сестры полковника склада с 9 миллиардами рублей в различной валюте. Происхождение этих огромных денег Захарченко объяснить не смог. В министерстве экс-полковник отвечал за борьбу с преступлениями в топливно-энергетическом комплексе (ТЭК).