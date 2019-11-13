Вашингтон, 13 ноября. Американские власти открыли расследование в отношении проекта Nightingale («Соловей») компании Google по сбору и анализу персональных медицинских данных.

Ранее средства массовой информации сообщили, что Google сотрудничает с одной из крупнейших систем здравоохранения США в рамках секретного проекта по сбору и анализу персональных медицинских данных. Речь идет о данных американцев в 21 штате.

Как писали журналисты, проект был запущен в 2018 году. Он проводится совместно с системой медицинского обслуживания Ascension («Вознесение»). США начали расследование против медицинского проекта Google.

Как пишет издание Wall Street Journal, Минздрав хочет получить больше данных о массовом сборе медицинских показателей людей. Ведомство намерено убедиться, что закон об ответственности и переносе данных о страховании здоровья граждан полностью соблюдается.

Ранее корпорация Google не выплатила штраф в размере 700 тысяч рублей, который назначил Роскомнадзор в июле 2019 года. Об этом заявил руководитель надзорного органа Александр Жаров.

По его словам, Google не увеличила степень фильтрации трафика. Как отметил Жаров, «все колеблется в тех же параметрах, около 70% сайтов из единого реестра запрещенной информации удаляют».

Напомним, Федеральная антимонопольная служба выписала Google несколько крупных штрафов за последние три года. Известно, что против корпорации возбуждено семь дел, одно из которых антимонопольное, четыре — административные, два связаны с нарушениями закона РФ «О рекламе». А Роскомнадзор оштрафовал IT-гиганта Google на 700 тысяч рублей за нарушение российского законодательства. В надзорном ведомстве ранее выразили надежду на то, что американская корпорация увеличит фильтрацию запрещенной в РФ информации. Жаров заметил, что, когда дело доходит до штрафов, Google начинает соблюдать законодательство России.