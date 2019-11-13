Трамп предложил Эрдогану $100 млрд и «выгодные условия» из-за С-400

Вашингтон, 13 ноября. Американский президент Дональд Трамп предложил своему турецкому коллеге Реджепу Тайипу Эрдогану торговую сделку на $100 млрд с выгодными для Анкары условиями, а также помощь в разрешении ситуации вокруг санкций, которые американская сторона должна ввести в отношении этой страны из-за покупки зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400. Об этом сообщило издание The Washington Post.

Соглансо информации издания, глава вашингтонской администрации на прошлой неделе отправил Эрдогану письмо, перечислив свои идеи и предложения, которые, по его мнению, должны послужить улучшению отношений между двумя странами.

В настоящее время Белый дом настаивает на том, что С-400 «не вводятся в эксплуатацию», чтобы они не могли «иметь доступ к средствам коммуникации и защиты американского F-35». В этом случае турецкие власти смогут вернуться к программе создания многоцелевых истребителей F-35 и избежать американских санкций, сообщает «Газета.Ru».

Американские законодатели, вероятно, подвергнут критике инициативу Трампа, указывает издание, из-за того, что многие конгрессмены и сенаторы выступают за введение антитурецких рестрикций. Отмечается, что практически аналогичные условия Вашингтон уже предлагал Анкаре в прошлом месяце с целью остановить операцию в Сирии, но попытка потерпела крах, пишут «Известия».