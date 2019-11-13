Москва, 13 ноября. Все погодные неприятности второй половины нынешней недели сосредоточатся на азиатской территории страны, сообщила заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина.

Синоптики рассказали об аномальном похолодании в России. По словам Паршиной, кроме того, непогода ожидается на севере и северо-востоке. По словам специалиста, погода будет испытывать местных жителей на прочность. По данным издания «Российская газета», из Арктики в центральную Сибирь направляется арктический антициклон, он принесет аномально холодную погоду на Урал и в Сибирь.

Гидрометцентр информирует, что основное похолодание придется на юг западной Сибири на 14 ноября. Снег выпадет в Новосибирской, Томской и Кемеровской областях. В этих же регионах ожидается метель. На юге Алтайского края ветер будет почти штормовой. На севере Республики Алтай прогнозируется сильный снег.

От Омска до предгорий Алтая по ночам на некоторых территориях столбики термометра будут понижаться до минус 30 градусов и ниже. Днем температура составит 8–15 градусов.

При этом в Свердловской области и на юге Тюменской области ночью местами до минус 25 и днем минус 8–13 градусов. По сведениям синоптиков, на севере Иркутской области по ночам будет до минус 40 градусов, днем минус 9–14 градусов.

Как уточнила Паршина, в центре европейской территории, в том числе и в Москве, синоптики пока снега не ждут. Сохранится «положительная аномалия» температуры.

Ранее главный синоптик Петербурга Александр Колесов считает, что предстоящая зима будет похожа на прошлогоднюю. В зимние месяцы температура воздуха будет положительной, ожидаются и небольшие минусовые температуры. При этом Колесов отметил, что такой прогноз точен только на 70%. В течение одной недели зимой температура воздуха будет «прыгать и скакать» от плюса к минусу. Среднемесячная температура может соответствовать нормальным значениям.

Ранее известный российский синоптик Евгений Тишковец заявил, что предстоящая зима может быть одной из самых теплых за всю историю наблюдений.