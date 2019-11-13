США крадут нефть у Сирии и глушат попытки Дамаска развить экономику, уверен эксперт

Москва, 13 ноября. Необходимая для поддержания экономики торговля нефтью недоступна для Дамаска из-за вмешательства США и курдов. Об этом заявил эксперт Центра аналитических исследований Семен Багдасаров.

Специалист обратил внимание на то, что возобновившая работу электростанция является одним из важнейших инфраструктурных объектов, однако в настоящее время она работает лишь наполовину.

«Эта станция построена при помощи ССС и является крупнейшей на Евфрате. Это один из наиважнейших элементов в экономике страны», — указал Багдасаров в беседе с «Политэкспертом».

Однако с помощью даже самой лучшей электростанции невозможно наладить экономическую составляющую САР, которая в течение восьми лет вела борьбу с международным терроризмом. Для вывода Сирии из кризиса нужны колоссальные деньги, которые государство может заработать, продавая нефть. Как отметил эксперт, из-за вмешательства США торговля черным золотом недоступна для Дамаска.

Эксперт особо подчеркнул, что американцы де-факто крадут ресурсы у разрушенной страны, чем глушат попытки САР развить собственную экономику.

Накануне президент Сирии Башар Асад заявил в интервью RT, что нефть могла стать главной причиной вторжения американских военных в САР. Кроме того, он не исключил, что толчком к экспансии США мог послужить отказ Асада провести через Дамаск и Ирак трубопровод из Ирана к Средиземному морю.

Напомним, американцы крадут нефть у сирийских граждан при активной помощи курдских сил, которые сотрудничают с боевиками террористической организации «Исламское государство»1 (запрещена в РФ). Курдские бандитские формирования захватили часть территорий САР якобы под предлогом борьбы с ИГ1 и начали оказывать давление на местное население. Также американские военные и курдские террористы выкачивают нефть из месторождений, на разработку которых сирийское правительство потратило в свое время огромные денежные средства.

Доказательства того, что американцы и курды нагло воруют сирийское черное золото, ранее представило министерство обороны РФ. Кроме того, турецкое информационное агентство Anadolu сообщило, что американцы строят две новых военных базы в сирийской провинции Дейр-эз-Зор, где находятся одни из самых богатых нефтяных месторождений.

1 Организация запрещена на территории РФ.