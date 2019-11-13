Вертолеты армейской авиации РФ расширяют территорию патрулирования в Сирии

Дамаск, 13 ноября. Транспортно-боевые вертолеты армейской авиации РФ расширяют территорию патрулирования на севере Сирии. Вертолеты Ми-8 и Ми-35 облетели основные населенные пункты и автодороги в провинции Хасака.

«Выполняем задачи воздушного патрулирования в северных районах Сирии, а также сопровождаем автомобильные колонны с гуманитарной помощью и колонны патрулей военной полиции», — рассказал сотрудникам СМИ штурман вертолета Ми-8АМТШ Иван Петров.

Армейская авиация будет способствовать расширению зоны российского присутствия в небе Сирии, а также позволит проложить новые маршруты патрулирования для подразделений военной полиции РФ. Кроме того, авиация даст возможность развернуть гуманитарную миссию Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) на севере Сирийской Арабской Республики (САР).

Пилоты предпринимают все меры предосторожности в ходе патрулирования. Так, вертолеты не поднимаются в воздух выше, чем на 50 метров.

Напомним, патрулирование на севере Сирии ведется в рамках меморандума, который был подписан по итогам состоявшейся 22 октября встречи президентов Турции и России Реджепа Тайипа Эрдогана и Владимира Путина. Согласно документу, подразделения военной полиции РФ и пограничной службы Сирии патрулируют 30-километровую зону безопасности у турецко-сирийской границы и контролируют отвод бандформирований курдов с этих территорий, передает «Царьград».

Отметим, что 9 октября 2019 года Турция начала на северо-востоке Сирии антитеррористическую операцию «Источник мира», направленную против курдских террористов, сотрудничающих с радикалами из экстремистской группировки «Исламское государство»1 (запрещена в РФ), сообщает Infox.ru. После встречи президентов России и Турции глава МИД РФ Сергей Лавров объявил об окончании операции Анкары в Сирии.

1 Организация запрещена на территории РФ.