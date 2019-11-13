Ковальчук будет выведен из состава «Лос-Анджелеса», пишут СМИ

Вашингтон, 13 ноября. Нападающий клуба «Лос-Анджелес Кингз» Илья Ковальчук будет выведен из состава команды в скором времени. Хоккеист сможет тренироваться с клубом, но не будет играть за него.

Нынешний сезон в НХЛ складывается для Ковальчука не очень успешно. Форвард не может забить в восьми играх подряд. За четыре последние игры россиянин смог заработать лишь один балл, сделав голевую передачу.

Всего в текущем сезоне НХЛ форвард сыграл в 16 играх, отдал шесть результативных ассистов, забил три гола и провел 12 минут в штрафном боксе. Суммарный показатель полезности Ковальчука за эти встречи составил «-10». Главный тренер «Лос-Анджелес Кингз» выделяет ему в среднем около 15 минут игрового времени.

О выкупе контракта речь пока не идет, пишут СМИ. Отправке Ковальчука в фарм-клуб препятствует пункт в контракте. Также «Лос-Анджелесу» будет трудно обменять возрастного хоккеиста с окладом в 6,25 млн долларов, который забил в 17 матчах всего три гола.

Ранее газета «Известия» сообщила, что выигравший с клубом «Сент-Луис» Кубок Стэнли Владимир Тарасенко получил тяжелую травму левого плеча в матче с «Лос-Анджелес Кингз». Российский легионер на длительный срок оказался вне игры. Скорее всего, Тарасенко выбыл на пять месяцев, до конца регулярного чемпионата НХЛ. Вернется в строй форвард в лучшем случае к плей-офф, отмечают в издании.

Это уже вторая серьезная травма левого плеча для российского легионера. В 2018 году в матче с «Колорадо Эвеланш» во время борьбы с нападающим Габриэлем Ландескугом Тарасенко задел борт. В результате форвард был прооперирован и пропустил пять месяцев.