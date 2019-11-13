МЭА предсказало России превосходство над США в экспорте газа как минимум до 2040 года

Москва, 13 ноября. Россия как минимум до 2040 года будет оставаться самым крупным экспортером газа в мире. Второе место к 2025 году займут Соединенные Штаты Америки, согласно прогнозам Международного энергетического агентства (МЭА) в новом ежегодном докладе World Energy Outlook, передает РИА Новости.

«Российская Федерация и Ближний Восток сохранят свою роль крупнейших регионов по экспорту газа, однако новые экспортеры увеличат свою долю на рынке», – прогнозирует МЭА в своем анализе до 2040 года.

По мнению МЭА, крупнейшим экспортерам сжиженного природного газа (СПГ) к 2040 году станет Катар. Конкуренцию в ближайшие 20 лет ему будут составлять Австралия и США.

«Австралия краткосрочно обойдет Катар как крупнейший экспортер СПГ в мире, а США, в свою очередь, к 2025 году станут вторым по величине экспортером газа после России», – обращает внимание агентство.

Что же касается прогнозов насчет Российской Федерации, то она к 2030 году увеличит экспорт газа на 26% в сравнении с уровнем 2018 года, это до 290 миллиардов кубометров. К 2040 году экспорт повысится еще на 16%, что составляет 336 миллиардов кубометров.

Согласно статистике «Газпрома» за 2018 год «Газпром экспорт» поставил в европейские страны более 200 миллиардов кубометров газа. Примерно 81% поставок из России приходится на страны Западной Европы, 19% — на страны Центральной Европы.

Западноевропейский рынок (включая Турцию) – самый важный для Российской Федерации, на него приходится основной объем российских поставок. В 2018 году «Газпром экспорт» поставил на рынки стран региона 162,39 миллиардов кубометров газа. Крупнейшими импортерами российского газа являются Германия, Турция, Италия, Великобритания и Франция.