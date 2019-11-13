Количество малогабаритных квартир увеличилось вдвое в России

Москва, 13 ноября. Количество малогабаритных квартир в России в течение последних пяти лет увеличилось в два раза. Об этом сообщается в исследовании аналитического центра «Мир квартир».

По данным аналитиков, если в 2014 году на рынке предлагалось 122,6 тыс. квадратных метров, приходившихся на квартиры площадью менее 30 «квадратов», то на сегодняшний день — 246,9 тыс.

Отмечается, что современные малогабаритные квартиры по размеру проигрывают хрущевкам, где средняя площадь однокомнатного жилья составляет примерно 35 квадратных метров. Эксперты из «Авито Недвижимость» сообщили, что за последние 12 месяцев средняя площадь студий в новостройках по стране сократилась на 7%, пишут ознакомившиеся с исследованием «Известия».

Тренд к уменьшению жилой площади, по мнению специалистов, связан со скромными покупательскими возможностями граждан. При этом законодательство не ограничивает застройщиков в попытках аккомодировать такие предложения под спрос населения. Ожидается, что число малогабаритных квартир будет расти и в будущем.

Напомним, в середине октября текущего года Госдума приняла закон о компенсациях членам жилищно-строительных кооперативов (ЖСК), сформированных в ходе процедуры банкротства застройщиков.