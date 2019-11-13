В ЕС сочли угрозой безопасности использование «Касперского»

Москва, 13 ноября. Британское ведомство контрразведки MI5 и федеральное ведомство Германии по защите конституции (BfV, контрразведка ФРГ) считают небезопасным тот факт, что их коллеги из Австрии используют программное обеспечение, разработанное «Лабораторией Касперского», заявляют австрийские СМИ.

Австрийские журналисты получили доступ к конфиденциальному докладу, в котором сотрудники MI5 и BfV обнаружили потенциальные угрозы в работе австрийского ведомства по охране конституции и борьбе с терроризмом (BVT, контрразведка Австрии).

В качестве одной из потенциальных угроз в докладе, который был составлен по заказу Бернского клуба (организация по обмену данными разведки между спецслужбами стран Евросоюза), видится тот факт, что австрийские спецслужбы пользуются антивирусами «Лаборатории Касперского». Другие страны Европейского Союза отказались от ПО данной компании из-за «высокого риска шпионажа», передает информацию РИА Новости.

В докладе также отмечаются такие недостатки, как отсутствие запрета на использование сотрудниками личных мобильников и ноутбуков в зонах хранения засекреченной информации. Британские и немецкие спецслужбы также указывают на то, что электронная система данных австрийских спецслужб подключена к сети Интернет. По мнению британских и немецких аудиторов, системы австрийского ведомства не могут называться «конфиденциальными», пишет местная пресса.

«Лаборатория Касперского» неоднократно заявляла, что все обвинения в шпионаже не имеют под собой оснований и доказательств вины, производитель софта готов подтверждать свою надежность и безопасность.

Американское министерство внутренней безопасности в сентябре 2017 года опубликовало директиву, в которой обязало все государственные учреждения отказаться от использования программного обеспечения от компании «Лаборатория Касперского». По их мнению, программы «Касперского» могут нанести ущерб национальной безопасности США. Производитель ПО в ответ делал заявления, что не помогает и не сотрудничает ни с одним правительством.

В декабре 2017 года президент Соединенных Штатов Дональд Трамп узаконил запрет на использование софта от «Лаборатории Касперского» государственными структурами США.