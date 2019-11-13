Клинтон рассказала о «давлении» из-за предстоящих президентских выборов

Вашингтон, 13 ноября. Экс-кандидат в президенты США Хиллари Клинтон заявила, что она не планирует баллотироваться на пост главы государства в будущем году, однако на нее давят с целью «поменять эти планы».

«Как я говорю — никогда, никогда, никогда не говори никогда», — сказала Клинтон в интервью BBC News, отвечая на вопрос о возможности в очередной раз баллотироваться в президенты после проигрыша три года назад.

При этом Клинтон обратила внимание на то, что «многие люди оказывают на нее огромное давление с тем, чтобы она подумала об этом». По ее словам, невзирая на давление, в ее планы гонка за президентское кресло не входит, сообщает RT.

Клинтон выступала кандидатом в президенты от Демократической партии на выборах 2016 года. Большинство экспертов и аналитиков называли ее безоговорочным фаворитом, однако ее оппонент от Республиканской партии Дональд Трамп одержал сенсационную победу. Клинтон также участвовала в президентской гонке в 2008 году, но проиграла Бараку Обаме.

Напомним, на прошлой неделе в гонку среди демократов внезапно вступил миллиардер, экс-мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг, который сомневается, что кто-либо из текущих кандидатов сможет противостоять действующему лидеру Америки Трампу.