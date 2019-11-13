На Украине назвали три неисполненных обещания Зеленского

Киев, 13 ноября. Руководитель платформы «Национальная стратегия развития» Дмитрий Спивак назвал три предвыборных обещания, которые не исполнил президент Украины Владимир Зеленский.

Политик отметил, что глава государства не добился возвращения уехавших из страны украинцев, не воплотил в жизнь принцип «закон один для всех» и не начал сажать коррупционеров. По мнению Спивака, три неисполненных обещания Зеленского приведут к тому, что вскоре Верховная рада Украины будет распущена, а правительство изгнано из страны.

«Мой прогноз следующий: это правительство будет изгнано из страны в феврале месяце! И уже летом этот парламент будет разогнан», — заявил в эфире одного из украинских телеканалов политик.

По словам Спивака, осенью 2020 года или весной 2021-го на Украине пройдут досрочные выборы.

Несколькими днями ранее Зеленский уволил депутата от президентской партии «Слуга народа» Андрея Геруса с должности своего представителя в кабинете министров, сообщает RT. Место Геруса занял Алексей Перевезенцев, новый представитель президента Украины назначается «вне штата». Ранее Перевезенцев занимал должность госсекретаря министерства экономического развития и торговли Украины.

О причинах кадровых перестановок в документе не сказано. Но недавно парламентарий от партии Зеленского подрался с экс-депутатом, лидером «Радикальной партии» Олегом Ляшко. Видео потасовки было снято украинскими журналистами. Инцидент произошел в киевском аэропорту «Борисполь». По словам Геруса, причиной конфликта стало возобновление Украиной с 1 октября импорта электроэнергии из России.