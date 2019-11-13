Посольство РФ направило в Госдеп ноту протеста из-за экстрадиции россиянина Буркова

Вашингтон, 13 ноября. Посольство Российской Федерации в США направило ноту протеста в госдепартамент из-за экстрадиции гражданина России Алексея Буркова из Израиля.

Российские дипломаты назвали экстрадицию Буркова «охотой» США за гражданами России по всему миру, передает «Газета.ру».

«В направленной в госдепартамент ноте потребовали строгого соблюдения американской стороной действующих двусторонних обязательств», – говорится в заявлении российской дипломатической миссии.

Дипломаты отметили, что собираются навестить россиянина в ближайшее время. Сам Алексей Бурков расположен в следственном изоляторе в штате Вирджиния. Дипмиссия заявила, что контактирует с родственниками обвиненного в хакерстве Буркова, а также что окажет ему необходимую поддержку и помощь.

Житель Санкт-Петербурга Алексей Бурков, выл арестован в 2015 году в аэропорту Тель-Авива по запросу Соединенных Штатов Америки. Запросы на экстрадицию россиянина направляли и Москва, и Вашингтон.

В США Буркову выдвинули обвинения за то, что он руководил сайтом Cardplanet, где велась торговля номерами дебетовых и кредитных карт, данные которых были украдены путем несанкционированного проникновения в компьютеры. Обвинительное заключение гласит, что россиянин продал 150 тысяч украденных номеров платежных карт по цене от 2,6 до 60 долларов за штуку. Следствие оценивает ущерб от данных операций в 20 миллионов долларов. Помимо этого, Алексею Буркову выдвинуты обвинения в создании сайта, который представлял собой «клуб для элитных киберпреступников», куда можно было вступить исключительно по приглашению.

Согласно заявлению министерства юстиции США, гражданину России грозит 80 лет тюремного заключения по пяти преступным эпизодам связанных с киберпреступностью.