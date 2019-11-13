Теракт на границе Сирии и Турции могли устроить курдские боевики из РПК

Москва, 13 ноября. Произошедший накануне в городе Камышлы тройной теракт мог быть реакций курдских боевиков на антитеррористическую операцию Турции «Источник мира». Такое предположение высказал руководитель Центра Ближнего и Среднего Востока РИСИ Владимир Фитин.

«Никто на себя не взял ответственность за эти взрывы, но вполне может быть, что какие-то наиболее радикальные группировки продемонстрировали, что у них есть потенциал для того, чтобы совершать какие-то действия в ответ на турецкую операцию», — цитирует эксперта «Политика сегодня».

Фитин уверен, что курды на севере Сирии поддерживают контакты с признанной в США, Турции и других странах террористической организацией «Рабочей партией Курдистана» (РПК).

Накануне в Камышлы на севере Сирийской Арабской Республики прогремело несколько взрывов. В результате террористической атаки погибли не менее семи человек, десятки получили ранения.

Согласно предварительной версии, теракты могли устроить ранее покинувшие этот район курдские радикалы.

Власти Турции 9 октября объявили о начале операции «Источник мира» против курдских террористов в северных районах Сирии. Президент России Владимир Путин 22 октября провел в Сочи встречу с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом. По итогам переговоров был принят меморандум по урегулированию ситуации на границе Сирии и Турции, который предполагает совместное патрулирование северных районов Сирии российскими и турецкими военными.