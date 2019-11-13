В России разработан спутник, сжигающий космический мусор солнечными лучами

Москва, 13 ноября. Российская компания Easar создала космический аппарат для сжигания мусора на орбите. На данный момент ведется проектирование внешнего вида инновационного спутника.

В компании подчеркивают, что космический аппарат находится на стадии эскизного проекта. Как уточняется в патенте, на спутник установят одно или несколько трансформируемых зеркал, чтобы солнечное излучение фокусировалось на целевом объекте, приводит информацию ТАСС.

На данный момент разработчики рассматривают шесть технических обликов аппарата. По окончанию эскизного проектирования будет оставлено два или три варианта исполнения космического аппарата для проведения макетных испытаний, вносят пояснение в компании. После проведения экспериментов, останется одно или два технических решения для финального облика.

В Easar добавляют, что космический аппарат будет многоразовым и автономным.

«Ключевой задачей для него будет возможность уничтожать максимально возможное количество элементов космического мусора в зоне досягаемости», – комментируют новшество в компании.

Федеральная служба по интеллектуальной собственности зарегистрировала данный патент на систему очистки космического пространства от космического мусора.