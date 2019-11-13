Минобороны РФ показало видео применения новейшей спецтехники РХБЗ для обработки «Ярсов»

Москва, 13 ноября. Военнослужащие Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) на учениях в Свердловской области впервые применили для обработки ракетных комплексов «Ярс» новейшую спецтехнику химической защиты. Соответствующее видео показало Минобороны РФ.

«В преддверии дня РХБЗ стратегические ракетчики впервые применили новейшую специальную технику — унифицированные тепловые машины УТМ-80М — при выводе ракетного полка ПГРК «Ярс» на маршруты боевого патрулирования», — сообщили в ведомстве.

В ходе марша ракетных комплексов на полевые позиции в Свердловской области военнослужащие подразделений обеспечения и охраны получили вводную о применении химического оружия незаконными вооруженными формированиями.

«Группы обозначения диверсионно-разведывательных формирований» оказались в лесистом и труднопроходимом районе, проложить объездные маршруты для «Ярсов» в котоорм было невозможно.

Военнослужащие РВСН отработали комплексную задачу по отражению атаки «противника», участвовали в наращивании охраны и маскировке, а также отработали комплекс тактических и технических вводных. Подразделения РХБЗ взяли пробы воздуха, воды, шпунта, оцепили зону «радиационного заражения» и предприняли меры по обеззараживанию местности.

Во время выполнения задач по аэрозольной маскировке полевых позиций, дегазации и специальной очистке были использованы авторазливочные станции АРС-14КМ. Кроме того, впервые в максимально приближенных к боевым условиях была апробирована машина тепловой обработки УТМ-80М. Техника позволила обработать автономные пусковые установки в кратчайшие сроки, подчеркнули в Минобороны.

Всего подразделения РХБЗ в ходе учений обработали 100 единиц техники, включая ракетные комплексы «Ярс».

Ранее «Газета.ру» сообщила, что четыре новых истребителя Су-35С поступили на вооружение пилотажной группы «Русские витязи». Издание со ссылкой на СМИ уточнило, что самолеты прибыли на аэродром Кубинка в Подмосковье.