Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Подписаться на Push-уведомления
Да
Россия

Путин подписал закон о включении в реестр сведений о должниках и коллекторах

39
0 Оставить комментарий

Путин подписал закон о включении в реестр сведений о должниках и коллекторах

Москва, 13 ноября. Президент России Владимир Путин подписал закон, который призван уточнить процедуры банкротства и усилить защиту имущественных прав участников гражданских правоотношений. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно закону в единый федеральный реестр будут в обязательном порядке включаться сведения о должниках и коллекторах. Также в документе уточняется перечень сведений о включаемых в реестр связанных с ликвидацией юридического лица фактах, и определяются основания и порядок исключения сведений об индивидуальном предпринимателе из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей по инициативе регистрирующего органа.

Закон уточняет процедуры раскрытия сведений о деятельности юридических лиц и банкротства, а также предусматривает большую публичность информации о деятельности юридических лиц. Это должно помочь участникам рынка лучше оценивать риски по сделкам и усилить защиту их имущественных прав. Для этого уточняются состав и порядок раскрытия информации в Едином федеральном реестре сведений о фактах деятельности юридических лиц.

Ранее «Газета.ру» со ссылкой на СМИ сообщила, что Минюст подготовил законопроект, который должен регулировать порядок взыскания долгов с россиян. Согласно нововведению, у должника будет возможность погасить неуплату в течение 30 дней в досудебном порядке. В настоящее время кредиторы могут обратиться в суд сразу после просрочки долга.

Также предлагается внести в реестр Федеральной службы судебных приставов микрофинансовые организации, банки, ломбарды, управляющие компании ЖКХ и операторов связи.

infox - new
Источник: Официальный интернет-портал правовой информации
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров