Путин подписал закон о включении в реестр сведений о должниках и коллекторах

Москва, 13 ноября. Президент России Владимир Путин подписал закон, который призван уточнить процедуры банкротства и усилить защиту имущественных прав участников гражданских правоотношений. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно закону в единый федеральный реестр будут в обязательном порядке включаться сведения о должниках и коллекторах. Также в документе уточняется перечень сведений о включаемых в реестр связанных с ликвидацией юридического лица фактах, и определяются основания и порядок исключения сведений об индивидуальном предпринимателе из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей по инициативе регистрирующего органа.

Закон уточняет процедуры раскрытия сведений о деятельности юридических лиц и банкротства, а также предусматривает большую публичность информации о деятельности юридических лиц. Это должно помочь участникам рынка лучше оценивать риски по сделкам и усилить защиту их имущественных прав. Для этого уточняются состав и порядок раскрытия информации в Едином федеральном реестре сведений о фактах деятельности юридических лиц.

Ранее «Газета.ру» со ссылкой на СМИ сообщила, что Минюст подготовил законопроект, который должен регулировать порядок взыскания долгов с россиян. Согласно нововведению, у должника будет возможность погасить неуплату в течение 30 дней в досудебном порядке. В настоящее время кредиторы могут обратиться в суд сразу после просрочки долга.

Также предлагается внести в реестр Федеральной службы судебных приставов микрофинансовые организации, банки, ломбарды, управляющие компании ЖКХ и операторов связи.