Моралес назвал «коварным ударом» передачу власти сенатору Аньес

Мехико, 13 ноября. Свергнутый президент Боливии Эво Моралес, который получил убежище в Мексике, считает передачу президентских полномочий сенатору Жанин Аньес «коварным ударом» по его стране.

Оппозиционный сенатор Жанин Аньес 12 ноября заявила, что готова временно взять полномочия президента Боливии после отставки руководства страны. При этом боливийский парламент не сумел набрать кворума для ее утверждения, было созвано экстренное заседание.

«Был нанесен самый коварный и роковой удар в истории. Правый сенатор-путчист назвала себя председателем Сената, а затем и временным президентом Боливии без необходимого кворума, окруженная группой сообщников и поддерживаемая вооруженными силами и полицией, которые подавляют народ», – комментирует сложившуюся ситуацию Моралес в своем профиле в Twitter.

Высшее руководство Боливии вместе с Эво Моралесом на фоне массовых протестов ушло в отставку и 10 ноября покинуло страну.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро выступил в поддержку Эво Моралеса и призвал Вооружённые силы Боливии восстановить конституционный порядок. По его словам, Моралес – «единственный главнокомандующий» боливийской армии.