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Стратегические ракетчики РФ получили около 100 единиц новейшей техники войск РХБ защиты

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Стратегические ракетчики получили порядка 100 единиц новейшей техники войск РХБ защиты

Москва, 13 ноября. Военные Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) получили порядка 100 единиц новейшей техники войск радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты. Об этом сообщило Минобороны России.

«В перевооружаемые соединения РВСН продолжаются поступления новейшей техники войск РХБ защиты​​​. Современные машины, среди которых АРС-14КМ, РХМ-6 и первые образцы УТМ-80М ... Всего в РВСН поступило уже около 100 единиц новейшей специальной техники войск РХБ защиты», — цитирует министерство РИА Новости.

В 2019 году РВСН получили более 20 единиц техники, на 2020 год запланирована поставка еще 16 единиц.

В Минобороны отметили, что после обновления линейки спецтехники войск РХБ защиты значительно сократились сроки и существенно повысилось качество выполнения задач.

Для обработки военной и специальной техники и вооружения стратегическим ракетчикам поступает авторазливочная станция АРС-14КМ, уточнили в военном ведомстве. Перевооружаемые соединения РВСН также получают универсальные тепловые машины УТМ-80М, с помощью которых можно проводить спецобработку крупногабаритной техники. Машины РХМ-6 предназначены для ведения РХБ разведки и передачи данных в автоматизированную систему управления войсками.

Полную линейку современной техники, в том числе РХМ-6, АРС-14КМ и УТМ-80М первым получило Тагильское ракетное соединение.

Ранее «Газета.ру» сообщила, что российские военные запустили баллистические и крылатые ракеты в ходе учений «Гром-2019». Руководил запусками президент России Владимир Путин.

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Источник: РИА Новости
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