Киев, 13 ноября. Известная украинская телеведущая и рупор пропаганды Коломойского с телеканала «1+1» Алла Мазур заявила, что у нее диагностирована злокачественную опухоль, сообщают украинские СМИ.

Ведущая новостей решилась публично объявить о заболевании с целью изменить отношение к раку в обществе. По ее словам, об онкологических заболеваниях нужно говорить открыто и спокойно, и не воспринимать это как проблему, а не трагедию.

«Это, конечно, не насморк. Но давно не приговор. Медицина научилась справляться с этим во многих случаях. Главное — выявить вовремя», — приводит слова Аллы Мазур «Лента.ру».

Телеведущая поблагодарила врачей, вовремя отправивших ее на биопсию, а также посоветовала женщинам проходить регулярно проходить профилактический осмотр по крайней мере раз в год, подчеркнув, что это в первую очередь касается людей старше 45 лет. Украинская ведущая советует проверяться в разных учреждениях и несколькими способами.

«Тогда шансы на здоровую жизнь значительно возрастают», – подводит итог Мазур.

По мнению 54-летней журналистки, борьба с онкологией не будет простой, но она планирует и дальше работать, параллельно лечиться и не выпадать из жизни.

Алла Мазур ведет выпуски новостей «ТСН» на телеканале «1+1» начиная с 1997 года. В настоящее время она ведет еженедельную информационно-аналитическую программу «ТСН. Неделя».

Напомним, что телеканал «1+1» является частью медиа-холдинга «1+1 медиа», принадлежащего одиозному украинскому олигарху Игорю Коломойскому, который неоднократно использовал данный медиа-пул для украинской пропаганды, распространении русофобии и продвижения своих корыстных бизнес-интересов.