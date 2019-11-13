Ветеран «Альфы» связал теракты и кражу нефти силами США в Сирии

Вашингтон, 13 ноября. Исполняющий обязанности секретаря Общественной палаты РФ, полковник подразделения «Альфа» спецназа ФСБ (КГБ), Герой России Вячеслав Бочаров допустил связь намерений американцев воровать нефть в Сирии и террористической активностью курдских боевиков на севере страны.

«По моему мнению, это факт. То, что американцы сейчас держат полтора десятка баз в районе нефтяных разработок, для них это важно. Для курдов это тоже важно», — цитирует ветерана «Альфы» портал «Политика сегодня».

Бочаров назвал происходящее спланированной операцией с «небольшой лакировкой общественного мнения». Ветеран «Альфы» полагает, что присутствие известной расстрелом мирного населения в Багдаде ЧВК Blackwater укладывается в логику США. Он напомнил, что Президент США Дональд Трамп напрямую заявил о симпатиях к нефти. Вашингтон сделает все, чтобы контролировать нефтяной поток на территории Сирии, подчеркнул эксперт.

Ранее Трамп убеждал американское общество, что намерен вернуть солдат из Сирии, заявляя, что военные «сделали свою работу и теперь должны вернуться домой». Однако вскоре турецкие СМИ сообщили о двух новых американских базах в провинции Дейр-эз-Зор, славящейся своими нефтяными богатствами. Кроме того, стало известно, что в Сирии в последнее время значительно увеличился контингент сотрудников американских ЧВК на нефтяных полях провинции.

В то же время В расположенном на северо-востоке Сирии городе Камышлы произошла серия терактов. Жертвами взрывов стали не менее семи человек, десятки получили ранения. В курдских отрядах «Демократических силах Сирии» (SDF) заявили, что организаторами взрывов являются «спящие ячейки» запрещенной на территории РФ террористической группировки «Исламское государство»1.

Примечательно, что созданы они были при содействии курдских радикалов, которые захватили Заевфратье в 2017 году и начали при поддержке США воровать сирийскую нефть.

1 Организация запрещена на территории РФ.