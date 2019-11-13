США пытаются урегулировать с Турцией ситуацию вокруг C-400

Вашингтон, 13 ноября. Соединенные Штаты Америки настаивают на решении проблемы с закупкой российских ЗРК С-400 турецкой стороной, сказал журналистам высокопоставленный председатель американской администрации.

До этого Америка исключила Анкару из программы производства своих самолетов F-35 и угрожала более серьезными санкциями за покупку российских ракетных противовоздушных комплексов, передают РИА Новости.

«Это проблема для Соединенных Штатов и Турции уже на протяжении нескольких лет. Это одна из основных проблем, которую президент Трамп желает разрешить», – поделился американский чиновник.

По его словам, это влияет на участие Турции в программе поставок американских истребителей F-35. Чиновник подчеркнул, что США дали ясно понять турецкой стороне, «как данная проблема должна быть разрешена и каковы желательны методы ее решения».

Глава Турции Эрджеп Тайип Эрдоган находится с официальным с визитом в США и обсуждает с президентом Америки Дональдом Трампом закупку новейших истребителей, российских и американских систем ПВО С-400 и Patriot, а также ситуацию с курдскими боевиками в Сирии.

Поставки новейших систем ПВО, которые вызвали кризис в отношениях Турции с Соединенными штатами Америки, начались в июле этого года. В середине сентября был завершен второй этап поставки российских ЗРК C-400.

Согласно словам Эрдогана, российские ЗРК будут полностью введены в действие уже в апреле 2020 года. Американская сторона требовала разорвать сделку и приобрести американские комплексы Patriot, угрожая задержать или даже отменить продажу Турции новейших истребителей F-35 и ввести санкции в рамках закона «О противодействии противникам Америки посредством санкций». Тем не менее, Турция не пошла на поводу у Соединенных Штатов Америки.