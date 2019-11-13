США продолжат сотрудничество с курдскими радикалами, ворующими нефть в Сирии

Вашингтон, 13 ноября. США не собираются отказываться от сотрудничества с курдами в Сирии, несмотря на требования Турции. Об этом на телефонном брифинге в пятницу сообщила представитель американской администрации.

«Что касается отношений с нашими курдскими партнерами в регионе, то, конечно же, они сохраняются», — отметила представитель администрации США.

По ее словам, у президента Дональда Трампа прошли «абсолютно публичные переговоры» с главой «Сил демократической Сирии» Мазлумом Кобани. У США «нет намерения завершать это сотрудничество», подчеркнула представитель американской администрации.

Ранее «Газета.ру» со ссылкой на СМИ сообщила, что глава МИД РФ Сергей Лавров обвинил США в стремлении отделить сирийские территории на восточном берегу Евфрат. По словам министра, американская сторона стремится создать в Сирии квазигосударство.

Курдские боевики незаконно оккупировали восточный берег Евфрата и помогают американской стороне воровать из Сирии нефть. В начале ноября в Сирию были переброшены тысячи наемников из известной расстрелами мирного населения в Ираке американской ЧВК Blackwater.

О том, что США в Сирии обеспечивали безопасность источников нефти также заявлял глава Фонда защиты национальных ценностей Александр Малькевич. Глава МИД РФ Сергей Лавров считает это грубым вмешательством в суверенитет Сирии и прямым нарушением международного законодательства.