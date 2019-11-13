Приватность американцев отказалось под угрозой из-за секретного проекта Google

Москва, 13 ноября. Телеведущая телеканала «Россия 1» Наиля Аскер-заде прокомментировала информацию о том, что Google собирает персональные данные о здоровье американцев. Журналистка проследила за реакцией общественности на данную новость и пришла к выводу, что подобные сообщения стали «обыденной реальностью».

Ранее стало известно, что компания Google совместно с крупной американской системой здравоохранения занимается секретным проектом по сбору и анализу персональных медицинских данных американцев. Проект имеет кодовое название Project Nightingale («Проект Соловей»). При этом никаких санкций в отношении компании не последует благодаря «хорошей» работе юристов.

Аскер-заде в своем Telegram-канале отметила, что не стала сразу комментировать новость, чтобы проследить за реакцией общественности.

«И оказалось, что дивный новый мир — это уже обыденная реальность», — пришла она к выводу.

Больше всего удивил журналистку тот факт, что «уже даже взламывать никому и ничего не нужно, достаточно хороших юристов со знанием истории профильного законодательства». Это дает возможность «150 непонятным людям» получить доступ к очень чувствительным данным.

«Наглядная дискуссия развернулась лишь на одном профильном Реддите, которая и сводится по сути к одному — ну да, теперь это «бигтех», добро пожаловать в дивный новый мир. А вы говорите «Кембридж аналитика», — резюмирует она.

Информацию о сборе данных раскрыла газета Wall Street Journal. По данным издания, Google запустил проект год назад вместе с американской системой медицинского обслуживания Ascension (переводится как «Вознесение»). В рамках этого проекта Google и Ascension имеют доступ к результатам лабораторных анализов, выпискам из медицинских карт, диагнозам, поставленных врачами. Полученную информацию Google собирается использовать для разработки нового ПО.

Интересен тот факт, что Google и Ascension не понесут ответственности за сбор личной информации пациентов, так как это допускает федеральный закон 1996 года о медицинском страховании. Согласно ему, больницы имеют право обмениваться данными с партнерами, не уведомляя пациентов, при условии, что «это поможет субъекту исполнять его функции в сфере здравоохранения». Конфиденциальная информация пациентов не будет синхронизирована ни с какими другими данными потребителей компании Google.

Однако существует один нюанс, о котором умалчивает Google. По словам специалиста по персональным данным Калифорнийского университета в Сан-Франциско Дадли Адамса, американцам есть из-за чего волноваться. Их медицинские данные, которые собирает корпорация, могут быть отправлены в страховые компании или работодателям. Вся эта информация впоследствии может быть собрана против них же самих.

Отсюда следует, что в современных американских реалиях приватность – на последних ролях, Google лишь усугубляет данную проблему в США.