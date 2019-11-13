Вашингтон, 13 ноября. США надеются, что контроль над нефтью в Сирии сохранят их партнеры в сирийской оппозиции, а именно — курдские боевики. Как заявил на телефонном брифинге для журналистов во вторник представитель Госдепа США высокого ранга, США не хотят вмешиваться в процесс.

«Нефтью последние четыре года занимались наши партнеры из гражданского крыла «Сил демократической Сирии». Эти люди управляли нефтяными потоками. Мы ожидаем, что они продолжат это делать без какого-либо нашего вмешательства», — сообщил представитель Госдепартамента США.

В Госдепе накануне признали, что США «охраняют» нефтяные месторождения в Сирии, чтобы перекрыть к ним доступ «потенциально враждебных сил», и помогают курдским террористам. Эти задачи в Госдепартаменте назвали «второстепенными».

По словам сотрудника Госдепа высокого ранга, американские военные находятся на северо-востоке Сирии «конкретно для того, чтобы вести борьбу с терроризмом» и гарантировать разгром запрещенной на территории РФ террористической группировки ИГ1.

Тем не менее ранее неоднократно сообщалось, что США крадут нефть у народа САР при содействии курдских боевиков, которые сотрудничают с террористами ИГ. Курдские бандформирования захватили часть территории САР под предлогом борьбы с террористами, но не ведут боевых действий с ними, а помогают американцам грабить республику.

Заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук по информационной политике Константин Сивков заявил, что США ждет в Сирии «позорное поражение», сообщает со ссылкой на СМИ «Газета.ру».

По мнению эксперта, такой исход будет ожидать Вашингтон, если американские войска не покинут сирийскую территорию добровольно. Причиной станет давление, которое окажут силы иррегулярных формирований боевиков, считает Сивков.

1 Организация запрещена на территории РФ.