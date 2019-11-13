В Пентагоне заявили, что единственными угрозами для США являются Китай и Россия

Вашингтон, 13 ноября. Министерство обороны США назвало Российскую Федерацию и Китай двумя основными угрозами для национальной безопасности Америки. По мнению Пентагона, Китайская Народная Республика представляет собой «более значительную угрозу», сообщает «Газета.ру».

«Стратегия национальной безопасности Соединенных Штатов Америки исходит из того факта, что в мире восстанавливается конкуренция великих держав. Китай и Россия – две наиболее серьезные угрозы для США. Китай с его быстро растущей экономикой представляет более значительную угрозу», – говорится в заявлении американского министерства обороны.

В Пентагоне пришли к выводу, что Пекин инвестирует колоссальные средства в Народно-освободительную армию Китая, которая является не национальной армией, а военной силой Коммунистической партии. Китай активно инвестирует в ее модернизацию и в улучшение военной подготовки, а также активно наращивает потенциал.

«Китайский военный потенциал – искусственный интеллект, гиперзвуковые ракеты, авианосцы и многое другое – непосредственно разработан с учетом актуального состояния американских вооруженных сил», – считают в американском оборонном ведомстве.

Как говорится в заявлении, китайская сторона начала осознавать, что способность Штатов развернуть практически в любой точке мира свои вооруженные силы и затем обеспечивать их является ключевым преимуществом США. Ответным шагом Китая, как говорят в Пентагоне, стали насыпные работы в Южно-Китайском и Восточно-Китайском морях, с целью перекрыть морские линии коммуникации.