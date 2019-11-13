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Россия

Путин наградил Бориса Ротенберга Орденом Александра Невского

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Путин наградил Бориса Ротенберга Орденом Александра Невского

Москва, 13 ноября. Президент РФ Владимир Путин наградил Орденом Александра Невского гендиректора общества содействия развитию спортивных видов единоборств Бориса Ротенберга. 

Как сообщается в указе главы государства, опубликованном на официальном портале правовой информации, орденом Ротенберг награжден «за заслуги в развитии физической культуры и спорта, активную общественную деятельность».

Кроме того, орденом «За заслуги перед отечеством» второй степени награжден глава ГМК «Норильский Никель» Владимир Потанин.

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