Минюст США оценил ущерб от «хакерской» деятельности Буркова в $20 млн

Вашингтон, 13 ноября. Минюст США заявил, что ущерб от «хакерской» деятельности россиянина Алексея Буркова оценен в 20 миллионов долларов, ему грозит до 80 лет тюрьмы.

По версии обвинения, Бурков руководил сайтом Cardplanet. Ресурс якобы занимался продажей номеров дебетовых и кредитных платежных карт, которые в основном были украдены путем проникновения в компьютеры.

«Многие из карт, предлагавшихся к продаже, принадлежали гражданам США. Украденные данные кредитных карт, продаваемых на сайте Буркова, нанесли ущерб в 20 миллионов долларов в виде мошеннических операций в США», — сообщает минюст США.

В обвинительном заключении говорится, что россиянин продал 150 тысяч номеров кредитных карт по цене от 2,6 до 60 долларов за штуку. Кроме того, Бурков якобы предлагал покупателям проверять номера прямо у него на сайте и обещал возмещение, если те окажутся недействующими.

Также россиянина обвиняют в создании «клуба для элитных киберпреступников». Доступ на сайт давался по приглашениям, за членство участникам предлагалось выплатить в качестве залога пять тысяч долларов.

С Буркова требуют компенсацию в 21,4 миллиона долларов и передачи прав на доменное имя.

Россиянина арестовали по запросу США в аэропорту Тель-Авива в декабре 2015 года. Запросы на его экстрадицию направляли Вашингтон и Москва, в октябре Израиль принял решение выслать Буркова в США.

МИД России заявлял, что выдача россиянина вопреки запросу российской стороны на его экстрадицию на родину идет вразрез с партнерскими отношениями, сообщило RT. Такую позицию озвучил замглавы министерства Михаил Богданов.