Сотрудница офиса Зеленского задержана на Украине по делу о коррупции

Киев, 13 ноября. Сотрудники Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) задержали директора одного из департаментов офиса президента Украины Владимира Зеленского. Причиной ее задержания стало расследование дела о коррупции, сообщает пресс-служба офиса украинского президента.

«Сегодня сотрудники НАБУ задержали руководителя одного из главных департаментов офиса президента Украины. Для главы государства нет «своих» и «чужих». Коррупция должна быть искоренена», — говорится в сообщении офиса президента в Facebook.

По данным ведомства, эта чиновница работала в различных отделах администрации главы украинского государства с 2005 года. Имя чиновницы не называется, но в украинских СМИ появилась информация, что речь идет о директоре департамента обеспечения доступа к публичной информации офиса президента Светлане Кондзель, которую подозревают в мошенничестве.

Напомним, что ранее в суд поступила жалоба на Национальное антикоррупционное бюро Украины из-за расследования возможных правонарушений руководителя Киева Виталия Кличко и его двух заместителей. Мэр Киева и его подчиненные проходят по статьям «Получение неправомерной выгоды», «Злоупотребление служебным положением», «Государственная измена», «Хищение госсредств» и другим. Наказание по этим статьям предполагает до 15 лет лишения свободы, пишет «Газета.ру».