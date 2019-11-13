Курды провоцируют Турцию на возобновление боевых действий в Сирии, подставляя мирный народ

Москва, 13 ноября. Глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил намерение провести телефонные переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным по окончанию своего визита в США, сообщают «Известия». Турецкий президент раздражен тем, что Америка не соблюдает своих обязательств по выводу курдов из северо-востока Сирии. Этот факт побуждает турецкую сторону к мыслям о развертывании контртеррористической операции против курдских радикалов.

По мнению главного редактора информационно-аналитического центра «Кассад», а также военного эксперта Бориса Рожина, курдские радикалы специально нарушают режим прекращения огня на северо-востоке Сирии и делают все возможное, пытаясь спровоцировать Турцию на ответные действия, для того чтобы силовая операция «Источник мира» была возобновлена.

«Очевидно, что турецкая сторона не будет игнорировать провокации со стороны курдов. Тем более что с их стороны происходят нападения на военные патрули. Таким образом, курды сами провоцируют Турцию на возобновление боевых действий, подставляя в итоге лишь мирный народ. Они используют людей как разменную монету и пытаются хоть как-то сохранить свое присутствие в этих районах. Ведь их окончательный уход поставит крест на мечтах об автономии и независимости», – комментирует ситуацию эксперт.

Последний террористический акт курдские боевики провели в сирийском городе Камышлы 11 ноября. Как передают СМИ, в центре города были взорваны три транспортных средства, которые находились в непосредственной близости от больницы и гостиницы. В результате взрывов погибли семь человек, более 70 мирных жителей получили ранения различной тяжести. Кроме этого инцидента можно привести в пример провокации в Тель-Абъяде и Манбидже.

«Радикальные группировки «Демократических сил Сирии» (SDF) совершают различные провокации, чем провоцируют срыв соглашений и дают Турции железный повод возобновить контртеррористическую операцию. И это, разумеется, приведет к большому числу смертей среди самих курдов и местных жителей, поскольку, как уже было отмечено, боевики из «Отрядов народной самообороны» (YPG) прикрываются мирным населением. И вина в данном случае, как верно заявил Башар Асад, будет лежать исключительно на руководстве SDF, которое проводит такую наплевательскую по отношению к народу политику», – делится мнением Борис Рожин.

Существенную поддержку курдским боевикам все также продолжает оказывать Америка. Это делается, в том числе и для давления Анкару. Например, 29 октября палата представителей Конгресса США одобрила пакет санкций против Анкары и ее финансового сектора в связи с проведением турецкой стороной силовой миссии в северо-восточной части Сирии.

Российский публицист и востоковед Андрей Онтиков высказывает мнение, что Соединенные Штаты Америки не могут вступить в открытую конфронтацию с Турцией, которая обладает второй по силе армией среди членов НАТО. При этом американцы не прекращают оказывать поддержку курдам, которыми они пользуются для достижения своих корыстных интересов – дестабилизации Сирийской Арабской Республики во главе с Башаром Асадом и воровства сирийской нефти.

Нескончаемые провокации делают факт возобновления турецкой контртеррористической операции более чем вероятным. Тем не менее Борис Рожин считает, что рано делать поспешные выводы, так как в сохранении перемирия заинтересованы Москва и Дамаск. И именно Россия обладает достаточным уровнем авторитета, чтобы урегулировать данный вопрос.

«Несмотря на то, что ситуация сейчас напряжена и имеет тенденции к эскалации, я не стал бы говорить раньше времени о возобновлении боевых действий. Я думаю, что свое слово опять скажет Россия, которая будет пытаться все это дело урегулировать в рамках переговорного процесса, сохранить сочинский меморандум и постепенно выдавить курдов с этих районов», – заявил военный эксперт.

Меморандум регламентирующий порядок вывода курдских вооруженных группировок с территории северно-восточной Сирии, вблизи от границы с Турцией был подписан президентами РФ и Турции 22 октября в Сочи. Российская Федерация и Турция договорились о содействии выводу курдских группировок на 30 километров от сирийско-турецкой границы. Меморандум прекратил турецкую военную операцию «Источник мира», целью которой была ликвидация террористических угроз, поступавших от боевиков SDF и запрещенной в Турции «Рабочей партии Курдистана».