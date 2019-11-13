В Раде обвинили СБУ в незаконной слежке за депутатами

Киев, 13 ноября. Представители партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» заявляют, что Служба безопасности Украины организовала незаконную слежку за депутатами. Парламентарии требуют возбудить по данному факту уголовное дело.

ОПЗЖ обратилась к главе Государственного бюро расследований Украины. В заявлении сообщается, что сотрудники СБУ проводят в отношении депутатов партии «незаконную оперативно-розыскную деятельность». Политсила потребовала возбудить уголовное дело.

В ОПЗЖ подчеркивают, что парламентарии, за которыми организовала слежку СБУ, «не являются фигурантами уголовных дел, им не сообщалось о подозрении, и в отношении них Верховная рада не давала разрешения на привлечение к уголовной ответственности». По мнению парламентариев, действия СБУ не что иное как «политическое преследование партии».

Согласно законам Украины, следственные действия в отношении действующих депутатов Рады можно проводить после голосования в парламенте. До голосования депутаты защищены неприкосновенностью.

В сентябре текущего года Верховная рада Украины внесла изменение в конституцию, приняв закон об отмене депутатской неприкосновенности с 1 января 2020 года. Из 404 депутатов инициативу поддержали 373 члена парламента. «Против» никто не высказался, трое воздержались, 27 депутатов от «Оппозиционной платформы — За жизнь» и один внефракционный депутат отказались голосовать. Об отмене депутатской неприкосновенности президент Украины Владимир Зеленский говорил еще в своей инаугурационной речи, сообщала «Газета.ру».