Экстрадированному в США россиянину Буркову грозит до 80 лет лишения свободы

Вашингтон, 13 ноября. Министерство юстиции США пересчитало ущерб от хакерской деятельности, в которой обвиняют россиянина Алексея Буркова. По новым данным, сумма ущерба теперь составляет около 20 миллионов долларов, а самого Буркова может ожидать срок до 80 лет тюрьмы.

Американские власти обвиняют россиянина в том, что он якобы руководил сайтом Cardplanet, который продавал номера краденных дебетовых и кредитных платежных карт.

«Многие из карт, предлагавшихся к продаже, принадлежали гражданам США. Украденные данные кредитных карт, продаваемых на сайте Буркова, нанесли ущерб в 20 миллионов долларов в виде мошеннических операций в США», —— сообщается в пресс-релизе Минюста США.

В обвинительном заключении утверждается, что Бурков продал около 150 тысяч краденных номеров кредитных карт. Стоимость одного номера составляла от 2,6 до 60 долларов за штуку. Министерство юстиции утверждает, что Бурков предлагал клиента проверить работоспособность номера прямо у него на сайте, обещая возмещение за неработающие номера, пишет RT.

Вторым пунктом обвинения является создание другого сайта, называемого в обвинительному заключении «клубом для элитных киберпреступников». В качестве залога за членство клиент должен был заплатить пять тысяч долларов.

Буркова задержали в декабре 2015 года в аэропорту имени Бен-Гуриона по запросу США. Американские правоохранители обвиняют его в преступлениях в компьютерной сфере, передавала «Газета.ру». По данным израильского телевидения, Минюст страны подписал ордер на выдачу Буркова США 30 октября. Защита гражданина РФ подала апелляцию, Бурков лично подал прошение об отмене ордера. В минувшее воскресенье Высший суд справедливости Израиля отклонил прошение Буркова.