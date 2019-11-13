Армия России получит перспективную огнеметную систему ТОС-2 в 2020 году

Москва, 13 ноября. Перспективная тяжелая огнеметная система ТОС-2 будет поставлена в вооруженные силы России к маю 2020 года. Об этом заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Игорь Кириллов.

Разработка тяжелой огнеметной системы ТОС­-2 (ранее «Тосочка») и ее поставка в войска должны быть осуществлены к празднованию 75­-летия Победы в Великой Отечественной войне, отметил военный.

«Планируется, что эта боевая машина примет участие в параде на Красной площади», — цитирует Кириллова газета вооруженных сил «Красная звезда».

Генеральный директор концерна «Техмаш» Владимир Лепин ранее говорил, что в ходе реализации инвестиционной программы на НПО «Сплав» был запущен проект «Прорыв». Его задачей является расширение производственных мощностей. В рамках этого проекта на «Сплаве» в 2019 году будет запущен новых цех, на котором начнется производство снарядов для новейшей реактивной системы залпового огня «Торнадо-С».

«На НПО «Сплав» ведутся работы по изготовлению опытного образца нового поколения тяжелой огнеметной системы «Тосочка» для предварительных испытаний», — также отмечал гендиректор «Техмаша».

По словам Лепина, у «Тосочки» будут улучшенные тактико-технические характеристики. Кроме того, система будет выполнена на колесном шасси.

Немецкие СМИ уже назвали систему ТОС-2 улучшенной версией «адского оружия», сообщила «Газета.ру». В издании отметили, что предыдущая версия огнемета ТОС-1 представляет собой реактивную систему залпового огня из 30 труб, несущую ракеты с термобарическими боеголовками.