Соседка доцента Соколова рассказала о последних словах его жертвы перед убийством

Санкт-Петербург, 13 ноября. Соседка доцента СПбГУ Олега Соколова, сознавшегося в убийстве своей сожительницы, 24-летней аспирантки, рассказала, что слышала последние слова девушки перед убийством. По ее словам, у соседей разгорелся громкий скандал.

На связь с программой «Прямой эфир» вышла соседка Соколова Ангелина. По ее словам, в ту роковую ночь она частично слышала, что происходило у соседей. Женщина рассказала, что в ночь на 8 октября между Соколовым и Анастасией Ещенко возникла ссора, во время которой та назвала (предположительно) Соколова «ублюдком». Тот в ответ кричал, что она «неблагодарная тварь». Послышались удары, как будто кто-то падал.

Девушка, по словам Ангелины, просила, чтобы он ее не трогал, но удары (как будто кого-то кидали о стену) продолжались.

Напомним, по версии следствия, Соколов 7 ноября застрелил Ещенко, с которой его связывали романтические отношения, а в ночь на 9 ноября попытался расчленить тело и избавиться от останков, выбросив их в Мойку, но упал в реку. Там доцента и задержали при попытке утопить рюкзак с отрезанными женскими руками и пистолетом.

Полицейские отправились в квартиру историка, где обнаружили другие останки девушки и окровавленную пилу. В отношении Соколова возбуждено уголовное дело по статье «Убийство», он признался в преступлении и оформил явку с повинной.

Во время судебного заседания Соколов рассказал о конфликте между ним и убитой студенткой. По его словам, ссора случилась на почве непринятия Ещенко его детей. По его словам, девушка агрессивно себя вела и в последнее время превратилась в чудовище.

Накануне доценту СПбГУ предъявили обвинение в убийстве 24-летней девушки. Соколова арестовали по решению Октябрьского районного суда Петербурга до 8 января следующего года.

Соколов был известен как весьма эксцентричный человек. Его студенты утверждали, что в ходе экзамена профессор мог накричать на них по-французски, сообщала «Газета.ру». Также СМИ сообщали, что профессор состоял в отношениях со своими студентками.