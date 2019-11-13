США обсуждают с РФ возможную репатриацию из Сирии россиян, примкнувших к боевикам

Вашингтон, 13 ноября. Соединенные Штаты Америки обсуждают с Россией репатриацию присоединившихся к террористическим группировкам россиян, которые были ранее захвачены в Сирии, сообщил журналистам представитель госдепартамента США.

«Мы обсуждаем этот вопрос с российской стороной. Есть большое количество задержанных выходцев с территории Российской Федерации и членов их семей. Россия продемонстрировала определенную заинтересованность в их возвращении, однако эти обсуждения находятся на начальной стадии», – заявил представитель госдепартамента.

Как передает «Газета.ру», прогресс в репатриации выходцев из других стран малозаметен. К примеру Косово, Босния и Герцеговина, а также Италия возвратили для дальнейшего суда своих граждан, однако в случае с Италией это был один единственный человек.

«Принимая во внимание тот факт, что речь идет о сотнях лиц из Западной и Центральной Европы, нас это сильно беспокоит, и это остается важным вопросом в дипломатических обсуждениях», – добавили в американском госдепартаменте.

«Правда.ру» приводила слова координатора Европейского Союза по вопросам борьбы с терроризмом Жиля де Кершова.

«Раньше в Ираке и Сирии за «Исламское Государство»1 (запрещено в РФ) воевали около 5 тысяч европейцев, 1,5 тысячи из них вернулись и около одной тысячи погибли. Из около 2,5 тысячи оставшихся в Ираке и Сирии многие погибнут в бою или будут убиты «ИГ»1 (запрещено в РФ), потому что эта организация не имеет снисхождения к дезертирам», – сказал де Кершов в интервью немецкому изданию Welt.

1 Организация запрещена на территории РФ.