Путин подписал закон о сокращении рабочего дня для живущих в селах женщин

Москва, 13 ноября. Закон, предусматривающий введение сокращенного рабочего дня для женщин, которые живут в сельской местности, был подписан российским президентом Владимиром Путиным. Соответствующая информация была опубликована на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно данному закону, женщины, проживающие и работающие в сельской местности, получат сокращенную продолжительность рабочего дня. Речь идет о пределе в 36 часов в неделю. Оплата их труда останется такой же, как при стандартной 40-часовой неделе.

Отмечается, что на тех работах, где рабочий день разделен на части, оплата труда будет устанавливаться в повышенном размере, который нельзя будет снизить по сравнению с размером зарплаты, установленным на день вступления закона в силу.

Напомним, что премьер-министр Дмитрий Медведев в июне заявил о возможности перехода на четырехдневную рабочую неделю. По его словам, это реально, однако «не сию секунду», сообщает «Газета.ru».

Ранее депутат Госдумы РФ Виталий Милонов предложил включать в рабочее время один час езды до места работы. Он подчеркнул, что эта мера позволит повысить мотивацию работников, а также продемонстрировать социальную ответственность государства.