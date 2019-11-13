Коломбо, 13 ноября. Власти Шри-Ланки уличили Facebook во вмешательстве в президентские выборы после того, как администрация социальной сети подвергла цензуре публикацию члена правительства об одном из кандидатов на пост главы государства.

Министр коммуникаций Шри-Ланки Харин Фернандо обрушился с жесткой критикой в адрес руководства Facebook, сообщает «Взгляд». Политик уличил компанию Марка Цукерберга в политической цензуре. Как объяснил Фернандо, администрация Facebook удалила его сообщения на официальной странице ведомства.

В не прошедшей цензуру публикации министр поднял вопрос о том, что у лидера президентской гонки Готабайи Раджапаксы может быть двойное гражданство Шри-Ланки и США. Данный факт запрещен избирательным законодательством.

«Американские компании не должны вмешиваться и действовать в интересах американца, участвующего в выборах в Шри-Ланке», — цитирует «Царьград» слова Фернандо.

Ранее неоднократно сообщалось, что Facebook близка к тому, чтобы в полной мере стать площадкой для пропаганды с однонаправленной цензурой. Все чаще фиксируются случаи безосновательной блокировки контента, который не угоден определенным американским политикам.

К примеру, 7 сентября в преддверии выборов в московский парламент был заблокирован аккаунт Мосгоризбиркома. 30 октября Facebook заблокировал две сотни аккаунтов российских пользователей с суммарной аудиторией в 8 млн человек «за влияние на дела Африки». Беспочвенной блокировке подвергся аккаунт сил безопасности Судана. Кроме того, была удалена англоязычная версия страницы проекта МИА «Россия сегодня», посвященного освоению Арктики. Временной блокировке подверглась личная страница руководителя телерадиокомпании RT Маргариты Симоньян.

В понедельник стало известно, что Фонд защиты национальных ценностей планирует обратиться в Госдуму с инициативой разработки законопроекта, который обяжет Facebook зарегистрироваться в качестве юридических лиц на территории России.