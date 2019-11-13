США сознательно подставляют курдских радикалов под удар в Сирии, уверен политолог

Москва, 13 ноября. Турция утверждает, что США проигнорировала свои обязательства в Сирии, так как группировки курдских радикалов не покинули территории, которые были обозначены в меморандуме, подписанном российской и турецкой стороной в Сочи. Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган собирается заявить об этом своему американскому коллеге Дональду Трампу во время визита в США, пишет «Газета.ру».

Курдские радикальные группировки так и находятся на участках территории Сирии, которые они обязаны покинуть согласно российско-турецким договоренностям. Курдская сторона устраивает вооруженные провокации по отношению к турецким войскам, скрываясь под видом мирного населения и устраивая теракты. Примерами такой деятельности являются террористические атаки в Камышлы и Тель-Абъяде, объясняет ситуацию «Слово и Дело» ссылаясь на политолога Владимира Шаповалова. Турецкая сторона уже делала заявления, что в случае необходимости готова продолжить контртеррористическую операцию в Сирии.

Курдские боевики действуют по инструкции США. Стоит заметить, что Вашингтон сознательно подставляет курдов под удар, ради собственных интересов.

«Очевидно, что они всего лишь орудие в руках американцев и, к сожалению, весь опыт общения с американским «большим братом», видимо, не научил руководителей курдских отрядов, что доверяться американцам очень опасно, поскольку для Соединенных Штатов существуют только свои собственные интересы и никакие интересы своих младших союзников они никогда защищать не будут», – оценивает партнерство курдов и США политолог Владимир Шаповалов.

Шаповалов выражает уверенность в том, что Штаты хотят дестабилизировать ситуацию в Сирии, а также подорвать процесс мирного урегулирования вопроса. Помимо этого, действия курдов отрицательно сказываются на турецко-американских отношениях. По мнению политолога, не стоит ждать прямого противостояния Анкары и Вашингтона, однако США будут использовать все доступные методы для дестабилизации обстановки и в Турции, воздействуя на курдов, проживающих на территории Турции.

«Ситуация в отношениях между Вашингтоном и Анкарой имеет постоянную тенденцию к ухудшению, поскольку постоянно возникают все новые и новые конфликтные ситуации. То, что происходит сейчас, это следующий шаг к обострению ситуации. В данном случае нужно иметь в виду, что для Соединенных Штатов Америки важнее свои собственные интересы, а не интересы Анкары. В этой ситуации американцы будут идти до определенного предела, накаляя обстановку», – считает эксперт.

Отметим, итогом переговоров Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана 22 октября в Сочи стало подписание меморандума. Документ свернул контртеррористическую операцию Турции «Источник мира» на территории Сирии, направленную против курдских бандформирований. Подписанные документ определил 10-километровую зону патрулирования в приграничных районах, которое совместно осуществляется российской военной полицией, а также войсками Сирии и Турции.

Согласно меморандуму, курдские группировки обязаны вывести свои силы из этой зоны, однако радикалы не выполнили своих обязательств, гарантом которых были США.