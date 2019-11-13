Соглашение об использовании членами СНГ военной спутниковой связи ратифицировано Путиным

Москва, 13 ноября. Закон о ратификации соглашения об использовании систем спутниковой связи военного назначения и их дальнейшем совершенствовании, которое было заключено представителями правительств России, Белоруссии, Казахстана и Киргизии, был подписан президентом России Владимиром Путиным. Соответствующая информация была опубликована во вторник на официальном интернет-портале правовой информации.

В рамках соглашения, которое было подписано 6 июня 2018 года в Кызыле, в целях повышения надежности управления вооруженными силами государств-участников будет осуществляться использование и дальнейшее совершенствование военных систем спутниковой связи. Кроме того, соглашение закрепляет рамочное положение о возможно создании долевого финансирования новых спутниковых систем связи для военных нужд.

Соглашение закрепляет обязательство каждой из сторон выполнить ряд работ по совершенствованию космических комплексов. Подписавшие соглашение государства обязуются сотрудничать при создании новых спутниковых систем, а также при использовании уже действующих космических аппаратов. Они также берут на себя обязательство делиться пропускной способностью новых спутниковых систем в зависимости от трат участников на космические военные аппараты.

Ранее Путин отметил, что странам СНГ необходимо обезопасить себя от валютных рисков в условиях торговых войн, поэтому в перспективе государствам стоит подумать о формировании единого финансового рынка.