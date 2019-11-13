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Невозможность вступить в НАТО в Грузии связали с «российским фактором»

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Невозможность вступить в НАТО в Грузии связали с «российским фактором»

Тбилиси, 13 ноября. Министр обороны Грузии Ираклий Гарибашвили назвал «российский фактор» причиной того, что среди членов НАТО нет консенсуса по принятию республики в состав альянса.

«Мы должны исходить из реальности. Одно — это наше желание, а второе — пути его осуществления. Сегодня среди членов НАТО нет общего консенсуса в связи с членством Грузии, конечно же, в этом решающую роль играет российский фактор», — заявил Гарибашвили в интервью «Имеди».

Сотрудничество Грузии и НАТО началось в 1994 году после того, как страна присоединилась к программе альянса «Партнерство ради мира». В 2011 году Грузия получила статус «страны-аспиранта НАТО». Действующие власти Грузии поддерживают курс на вступление страны в НАТО. 

Невозможность вступить в НАТО в Грузии связали с «российским фактором»

Ранее бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен заявил, что Грузия сможет стать членом альянса, если откажется от Абхазии и Южной Осетии, передавала «Газета.ру»

Глава МИД России Сергей Лавров в сентябре рассказал журналистам, как отреагирует Москва на возможное вступление Грузии в НАТО. Он пообещал, что войну РФ не начнет. Однако данный факт станет причиной того, что взаимоотношения с альянсом и Тбилиси будут серьезно подорваны.

Бывший спикер парламента Грузии Нино Бурджанадзе отмечала, что Грузия станет центром противостояния Соединенных Штатов и России, если страна вступит в альянс. Она подчеркнула, что власти Грузии должны начать прямой диалог с Россией, который позволит восстановить нормальные отношения между странами.

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Источник: Имеди
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