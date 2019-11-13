Жилые кварталы Алеппо в Сирии попали под обстрел боевиков, есть жертвы

Алеппо, 13 ноября. Жилые кварталы Алеппо подверглись обстрелу со стороны боевиков, которые использовали минометы и самодельные ракетные установки. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на центральную больницу Алеппо.

«В результате минометного и ракетного обстрела районов Халяб аль-Джадида, Адамии и Хамдании погиб мужчина и еще один человек доставлен с ранениями», — приводит слова источника агентство.

Как рассказала супруга погибшего при обстреле жителя Алеппо, две мины разорвались около дома, а ее муж получил осколочные ранения в шею. Семья оказалась под обстрелом, когда направлялась домой с детьми.

Отметим, что боевики радикальных группировок за последние несколько недель неоднократно проводили обстрелы жилых кварталов Алеппо. Городу был нанесен значительный ущерб, а множество мирных жителей получили ранения травмы. Как сообщало ранее Федеральное агентство новостей, во время обстрела Алеппо в понедельник скончалась шестилетняя девочка.