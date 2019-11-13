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Лукашенко раскритиковал Brexit и бюрократию в ЕС

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Лукашенко раскритиковал Brexit и бюрократию в ЕС

Минск, 13 ноября. Президент Белоруссии Александр Лукашенко выступил против Brexit, а также подверг критике страны Евросоюза за бюрократию и принятие решений без достаточного изучения ситуации, сообщает пресс-служба белорусского лидера.

Во вторник Лукашенко выступил  в Вене на бизнес-форуме. В своей речи он выразил мнение, что «ЕС не должен быть так забюрократизирован, как сейчас». Президент Белоруссии обратил внимание на то, что порой на принятие решений уходит очень много времени, а государства Евросоюза, не разбираясь, следуют за мнением одной или нескольких стран. 

«Без разбора поднимаете руки. Нельзя. Надо вникать в ситуацию», — подчеркнул Лукашенко.

Глава государства также сообщил, что «является ярым сторонником единого Евросоюза без Brexit», поскольку, по его мнению, ЕС «является одной из мировых геополитических опор».

Лукашенко раскритиковал Brexit и бюрократию в ЕС

Отметим, это первый визит Лукашенко в ЕС за долгое время. В мае 2016 года он совершил визит в Рим и Ватикан, где состоялись официальные встречи. До этого президент Белоруссии долгое время не посещал ЕС в связи с санкциями, которые были введены в отношении него и ряда белорусских чиновников, сообщала «Газета.ру». После визита в Италию и Ватикан Лукашенко неоднократно приглашали в ЕС на различные мероприятия, однако визиты не состоялись.

В сентябре стало известно, что Лукашенко решил договориться с ЕС об упрощении визового режима и реадмиссии. В администрации президента тогда сообщили, что пойти на такой шаг Минску было непросто. Но президент принял во внимание значимость мобильности для граждан страны, оценил все возможные риски и решил заключить соглашение с ЕС.

Как сообщал RT, Евросоюз заявил ранее, что готовит для Белоруссии новую программу в сфере регионального развития и поддержки местных инициатив. Программа будет запущена в следующем году в Гомельской, Могилевской и Витебской областях республики.  

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