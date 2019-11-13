Вышинский отреагировал на возбуждение дел на Украине против Соловьева

Москва, 13 ноября. Кирилл Вышинский прокомментировал возбуждение уголовного дела против Владимира Соловьева на Украине. Ранее стало известно, что служба безопасности Украины вменяет российскому телеведущему Владимиру Соловьеву два дела по статье «Посягательство на территориальную целостность Украины», передают РИА Новости.

Согласно мнению Вышинского, большая часть журналистов, которые преследуются на Украине, обвиняется именно по этой статье. Исполнительный директор МИА «Россия сегодня» передал список преследуемых журналистов на Украине Арлему Дезиру, представителю ОБСЕ по вопросам свободы СМИ.

«С одной стороны, можно грустно пошутить, мол, нашего полка прибыло, с другой — это очередной пример того, как сегодня обстоят дела со свободой слова и преследованием журналистов на Украине. Мы точно не этого ожидали с надеждой после ухода Порошенко из власти», — комментирует ситуацию Вышинский.

Владимир Соловьев заявляет, что своим преследованием на Украине не удивлен, и подчеркнул, что не имеет гражданства этой страны, и что трансляции его телевизионных программ там вообще запрещены.

«Ничего удивительного в том, что наследники Бандеры и Шухевича преследуют еврея, борца с нацизмом, нет. При этом я не гражданин Украины, мои передачи запрещены к трансляции на Украине, — этим гражданам в голову не приходит», — приводит цитату Соловьева RT.

Случаи давления, запугивания, избиения и даже убийств журналистов на Украине идет на десятки. В апреле 2015 года, рядом со своим домом в Киеве был убит публицист Олег Бузина, спустя через при взрыве собственного автомобиля погиб Павел Шеремет. Эти преступления до сих не были раскрыты. Марко Иннаро, журналисту итальянского телевидения RAI, был ограничен въезд на Украину. Итальянец собирался освещать украинские выборы. Главного редактора «Страна.ua» Игоря Гужву задерживали из-за подозрений в вымогательстве. Журналист из Житомира Василий Муравицкий был арестован по обвинению в государственной измене.

Сам Кирилл Вышинский провел под украинской стражей более года. Ему также были выдвинуты обвинения в госизмене и поддержке ЛДНР. В конце августа 2019 года он был освобожден из-под ареста, и вскоре вернулся в Россию. Согласно данным украинского МВД, с января по сентябрь 2019 года полиция зарегистрировала 158 преступлений против журналистов.