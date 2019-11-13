Вашингтон, 13 ноября. Американские прокуроры собираются обновить перечень обвинений по делу о так называемом вмешательстве в выборы в США против российской компании «Конкорд», не имея на то законных оснований.

Как сообщают журналисты агентства Bloomberg, американская прокуратура намерена обновить список обвинений, которые были выдвинуты в 2018 году против тринадцати россиян. Прежде их обвиняли в якобы имевшем место «вмешательстве» в американские выборы 2016 года. По имеющимся данным, новых лиц среди обвиняемых не будет, однако американские прокуроры теперь обладают некоей «новой информацией». Процесс начнется 6 апреля 2020 года.

«Как показало «дело Бутиной», они будут придумывать что-то такое подтасованное, в условиях, когда они не могут этого доказать. Будут сидеть и придумывать. У них нет реальных свидетельств, только что-то придуманное на коленке, но они уверены, что это было», — приводит издание «Слово и дело» комментарий директора Института политических исследований Сергея Маркова.

В феврале 2018 года власти США опубликовали документ, в котором 13 россиян обвинялись в «заговоре», целью которого якобы было вмешательство в президентские выборы в США в 2016 году. Также обвинения были предъявлены трем юридическим лицам: «Агентству интернет-исследований», «Конкорд менеджмент и консалтинг» и «Конкорд кейтеринг».

Адвокаты «Конкорда» отмечали, что сторона обвинения регулярно сознательно затягивает передачу информации.

По словам Маркова, значительная часть американского общества по-прежнему верит в версию о так называемом вмешательстве, поэтому продолжает настаивать на нем. Более того, эта убежденность заставляет американцев ожидать «вмешательства» и на следующих выборах 2020 года.

«Абсолютное большинство в американском истеблишменте убеждено, что Россия организовывала вмешательство в 2016 году. И они убеждены, что Россия будет вмешиваться в выборы в 2020 году. Они считают, что это их работа – не допустить такого вмешательства. Для этого нужно и напугать русских, чтобы они боялись вмешиваться», — объяснил эксперт.

Отметим, что искать «русский след» Вашингтон начал в тот же момент, когда стало известно, что победу на выборах одержал Дональд Трамп. Так называемым расследованием руководил Роберт Мюллер, который так и не смог подтвердить обвинения в адрес Трампа и России, несмотря на то, что американского государство потратило несколько десятков миллионов долларов налогоплательщиков.

Ставшая жертвой беспочвенных обвинений, российская компания «Конкорд» потребовала от суда привлечь к уголовной ответственности Мюллера и генпрокурора Уильяма Барра. В частности, они нарушили уголовный кодекс округа Колумбия, рассказав о своих подозрениях к компании до вынесения официального обвинения, что лишало российскую компанию права на честный суд. Испугавшись ответственности, Мюллер и Барр подали в отставку.

Стоит добавить, что, по информации американских СМИ, одна из мюллеровских прокуроров Джесси Лью, активно участвующая в сфабрикованном деле против Concord Management и ранее против россиянки Марии Бутиной, уже была замечена в коррупционных скандалах. По мнению независимого журналиста Джо Хофта, прокурора Лью саму следует немедленно отдать под суд за многочисленные факты подлогов и коррупции.