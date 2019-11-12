Госдеп назвал «второстепенной задачей» воровство нефти в Сирии

Вашингтон, 12 ноября. Представитель Госдепартамента США признал, что США «охраняют» нефтяные месторождения в Сирии, чтобы перекрыть к ним доступ «потенциально враждебных сил», и помогают курдским террористам, хоть и назвал эти задачи «второстепенными».

Сотрудник Госдепа высокого ранга заявил журналистам во вторник, что американские военные находятся на северо-востоке Сирии «конкретно для того, чтобы вести борьбу с терроризмом, гарантировать разгром ИГ»1 (группировка «Исламское государство»1, запрещена в РФ).

«Есть и некоторые проистекающие из этого второстепенные задачи, такие как работа с местными партнерами в лице SDF (курдские «Силы демократической Сирии»), охрана нефтяных полей, чтобы ИГ и другие потенциально враждебные силы не заполучили их, а также различные иные миссии, возникающие время от времени», — заявил представитель Госдепа.

Ранее неоднократно сообщалось, что США крадут нефть у народа САР при содействии курдских боевиков, которые сотрудничают с террористами ИГ. Курдские бандформирования захватили часть территории САР под предлогом борьбы с ИГ и начали дискриминировать местное население. В то же время известно, что бандформирования курдов не ведут боевых действий против террористов, а помогают американцам грабить республику.

В конце октября глава Пентагона Марк Эспер заявил, что Вашингтон оставит под своим контролем нефтяные месторождения в Сирии. При этом он подчеркнул, что США готовы использовать свои вооруженные силы для «защиты нефтяных ресурсов в Сирии».

В свое время власти Сирии вложили большие средства в развитие нефтяных месторождений на северо-востоке страны, однако теперь США воруют природные ресурсы, принадлежащие народу Сирии. Доказательства данного преступления ранее были представлены министерством обороны России.

1 Организация запрещена на территории РФ.