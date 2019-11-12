Судьба россиянина Буркова, которому грозит 30 лет тюрьмы в США, решится 15 ноября

Вашингтон, 12 ноября. Гражданин России Алексей Бурков предстал перед судом в США, где ему грозит 30 лет лишения свободы, заявляет ТАСС.

Буркову было предъявлено пять обвинений в связи с подозрением в хакерстве. Американский суд распорядился оставить россиянина под стражей. Вопрос о его аресте будет решаться 15 ноября.

Алексей Бурков был экстрадирован из Израиля в США 12 ноября. Как передают «Известия», 10 ноября израильская сторона не удовлетворила прошение его адвоката об отмене экстрадиции гражданина России в США.

Ордер на выдачу Алексея Буркова Соединенным Штатам Америки был подписан 30 октября министром юстиции Израиля Амиром Оханой. Защита россиянина подала апелляцию на решение о выдаче подсудимого США, однако она была отклонена Верховным судом Израиля.

Россиянин Алексей Бурков был задержан в декабре 2015 года во время прохождения паспортного контроля в аэропорту в аэропорту имени Бен-Гуриона в Тель-Авиве по требованию американского правительства. Буркову были выдвинуты обвинения в сфере кибербезопасности. Запрос на экстрадицию Израилю направлял Москва и Вашингтон. МИД Российской Федерации назвал ситуацию очередным случаем экстерриториального применения американского законодательства в отношении гражданина Российской Федерации.