Ребенок погиб в результате обстрела боевиками Алеппо

Дамаск, 12 ноября. Боевики обстреляли сирийский город Алеппо из реактивных систем залпового огня. Как сообщает руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии генерал-майор Юрий Боренков, в результате обстрела погибла шестилетняя девочка.

Он рассказал, что ответственность за обстрел несет террористическая организация «Хайят Тахрир аш-Шам» (запрещена в РФ).

«В результате разрыва реактивного снаряда повреждена крыша многоквартирного жилого дома и разрушена жилая комната. Погибла шестилетняя девочка», — сказал Боренков.

Напомним, что отдельные отряды альянса «Тахрир аш-Шам» сохраняют активность в провинции, а в начале месяца радикалы обстреляли из гранатометов жилые кварталы Алеппо, в результате чего пострадало несколько мирных жителей, включая ребенка, который погиб на месте.