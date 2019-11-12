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Новости Сирии

Ребенок погиб в результате обстрела боевиками Алеппо

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Ребенок погиб в результате обстрела боевиками Алеппо

Дамаск, 12 ноября. Боевики обстреляли сирийский город Алеппо из реактивных систем залпового огня. Как сообщает руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии генерал-майор Юрий Боренков, в результате обстрела погибла шестилетняя девочка.

Он рассказал, что ответственность за обстрел несет террористическая организация «Хайят Тахрир аш-Шам» (запрещена в РФ).

«В результате разрыва реактивного снаряда повреждена крыша многоквартирного жилого дома и разрушена жилая комната. Погибла шестилетняя девочка», — сказал Боренков.

Напомним, что отдельные отряды альянса «Тахрир аш-Шам» сохраняют активность в провинции, а в начале месяца радикалы обстреляли из гранатометов жилые кварталы Алеппо, в результате чего пострадало несколько мирных жителей, включая ребенка, который погиб на месте.

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Источник: Брифинги ЦПВС
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