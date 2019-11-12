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Путин ратифицировал договор с Намибией о правовой помощи по уголовным делам

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Путин принял договор с Намибией о правовой помощи по уголовным делам

Москва, 12 ноября. Президент Российской Федерации Владимир Путин ратифицировал договор между РФ и Намибией о взаимной правовой помощи по уголовным делам, который был подписан в Виндхуке 8 октября 2018 года. Документ уже опубликован на официальном сайте правовой информации.

Как передает ТАСС, правовая помощь будет оказана в том случае, если действие из-за которого поступил запрос, является уголовно наказуемым. Речь идет о расследованиях, судебных разбирательствах и иных процессуальных действиях, которые связаны с уголовными делами.

Сейчас устанавливаются условия, при которых будет осуществляться правовая помощь, ее виды, объем. Определяются требования к форме и содержанию запроса, порядок ее исполнения. В то же время, договор предусматривает возможность отказа в предоставлении помощи при условии, что исполнение запроса способно нанести ущерб безопасности, общественному порядку, суверенитету и другим интересам запрашиваемой стороны.

Согласно условиям договора, лица, которые явились по вызову в компетентный орган запрашивающей стороны, не могут быть подвергнуты на ее территории уголовному преследованию, аресту и другим видам ограничения личной свободы за совершенные действия до въезда на территорию запрашиваемой стороны.

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Источник: ТАСС
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