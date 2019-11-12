Москва, 12 ноября. Депутат Госдумы РФ Антон Морозов выразил мнение, что Турция продолжит военную операцию против курдов в Сирии, если американцы не выведут свои войска из страны и сохранят позиции на северо-востоке в нефтяных районах.

Во вторник президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил, что отправляется на переговоры с американским коллегой Дональдом Трампом. Перед вылетом он заявил, что США не смогли победить террористов в Сирии за время, предусмотренное соглашением от 17 октября. Более того, Эрдоган убежден, что Штаты занимаются укрывательством террористов.

В интервью iReactor депутат Госдумы РФ Антон Морозов, комментируя справедливые претензии к Трампу, выразил мнение, что в этой ситуации глава Белого дома пытается усидеть на двух стулья: не довести ситуацию до войны с союзниками по НАТО, но и не упустить возможность воровать нефть в Сирии.

Парламентарий отмечает, что американский президент до сих пор не может выработать четкую политику в отношении пребывания американских войск в Сирии.

«Есть готовность вывести войска, но есть и потребность оставить их для незаконного вывоза сирийской нефти за рубеж. Поэтому нарушаются определенные договоренности с президентом Турции», — обратил внимание Морозов.

Он добавил, что глава Белого дома находится под давлением нефтяных главарей США. Неоднозначность политики Трампа в этом вопросе может привести к тому, что шаткое перемирие будет нарушено, чего не может стерпеть Турция.

«Эрдоган в любом случае доведет эту операцию до конца, чего бы ему это ни стоило. Напряжение между США и Турцией доведено до пика. Мне кажется, что если американцы не выведут свои войска и сохранят свои позиции на северо-востоке в нефтяных районах, то Эрдоган продолжит успешное развитие своей антитеррористической операции», — выразил уверенность депутат.

США крадут нефть у народа САР при содействии курдских боевиков, которые сотрудничают с террористами «Исламского государства»1(организация запрещена в России). Курдские бандиты захватили часть территории САР под предлогом борьбы с ИГ1 и начали дискриминировать местное население. В то же время известно, что бандформирования курдов не ведут боевых действий против террористов, а помогают американцам грабить республику.

На сегодняшний день курдские бандформирования остаются на оговоренной территории и нарушают перемирие, в результате чего несут потери. Таким образом, Анкара может в любое время объявить об эскалации конфликта и продолжить антитеррористическую операцию «Источник мира».

22 октября российскиу президент Владимир Путин и его турецкий коллега по окончании шестичасовых переговоров подписали меморандум о взаимопонимании из 10 пунктов, сообщала «Газета.ру». Так, в одном из пунктов указано, что на сирийскую сторону сирийско-турецкой границы вводятся подразделения российской военной полиции и сирийской погранслужбы.

1 Организация запрещена на территории РФ.