Безнаказанность Вишневского и Светова может привести их на кровавый путь Соколова

Москва, 12 ноября. Замалчивание случаев сексуального домогательства может в итоге привести к настоящей трагедии, как это произошло с петербургским историком Олегом Соколовым. Об этом заявил журналист Олег Лурье.

По его словам, отсутствие реакции на случаи домогательств может привести к серьезным последствиям. Лурье вспомнил об истории с депутатом Законодательного собрания Петербурга Борисом Вишневским, который преподавал в Российском государственном педагогическом университете им.Герцена. Одна из выпускниц обвинила его в домогательствах.

Лурье отметил, что игнорирование подобных сообщений становится причиной для драматических финалов – как в случае с историком Соколовым, которого обвиняют в убийстве аспирантки, состоявшей с ним в отношениях.

«Естественно, к такому случаю это вполне может привести. Тем более либеральные СМИ активно об этом молчат. То есть, им не интересно. Нигде вы этого не увидите. Ни на «Эхе», ни на «Дожде», — приводит «Политика сегодня» слова журналиста.

Он отметил, что отсутствие наказания за домогательства к ученицам может привести в самым тяжелым последствиям.

«Результат — это вседозволенность. Следующий шаг после вседозволенности — та трагедия, которую мы увидели все в Питере на днях. То есть по принципу «ему все можно». Я считаю, что эту тему должны поднимать»,— подчеркнул Лурье.

Кроме Вишневского Лурье вспомнил либертарианца Михаила Светова, которого подозревают в растлении ребенка.

Напомним, историк, доцент Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) Олег Соколов оказался под подозрением в убийстве своей 24-летней аспирантки, студентки СПбГУ Анастасии Ещенко. С девушкой Соколова связывали не только учебные, но и личные отношения.

11 ноября 63-летнему преподавателю было предъявлено обвинение в убийстве аспирантки. Историка арестовали по решению Октябрьского районного суда Петербурга на время проведения предварительного следствия, до 8 января 2020 года. В настоящее время он находится под стражей.